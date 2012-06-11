Обрисовать в векторе

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Завершен15 заявок237 просмотров

Нужно обрисовать буквы в векторе. На выходе файл .ai

Полосы вдоль слова САТКА - важный элемент логотипа.

Бюджет: 10$

ICQ: 97-22-11

13 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро. Качественно и раньше срока!
Хороший заказчик! Все четко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

14sv
43 года
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад