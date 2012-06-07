Требуется нарисовать 9 цветных иллюстраций в карикатурном стиле. Всякие прикольные мальчики-девочки. Ни в коем случае не сладкие пупсики, а именно смешные. Тема - математика и всякие головоломки. Нужны будут: 1. ...
Дизайн дома
Нужно нарисовать дом в разрезе, красиво
сроки – 1 день.
Все подробности в аську 423117008
Заявки фрилансеров
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