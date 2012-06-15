Нарисовать иллюстрации для детского сайта

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Завершен16 заявок267 просмотров

Требуется нарисовать 9 цветных иллюстраций в карикатурном стиле.

Всякие прикольные мальчики-девочки. Ни в коем случае не сладкие пупсики, а именно смешные.

Тема - математика и всякие головоломки.

Нужны будут:

1. Три фигурки разных возрастов - младший класс, средний, старший

2. Арифметика, алгебра, геометрия

3. "Занимательные задачи"," головоломки и ребусы" и "задачи на внимательность"

Придумать рисунки тоже надо будет

Желательно оставлять заявки с вашими ценами

13 лет назад
bogdarik
Марина 
53 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Ксения светлый, приятный человек. Очень ответственно подошла к выполнению задания. Выдерживала все оговоренные сроки и условия. В общем было приятно с ней работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую этого исполнителя
Очень приятный заказчик. С Мариной легко найти общий язык. Четкое описание поставленных задач. Оплата своевременная. Всем рекомендую. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$60
1 день

Заявки фрилансеров

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад