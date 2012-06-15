Нарисовать иллюстрации для детского сайта

Требуется нарисовать 9 цветных иллюстраций в карикатурном стиле.

Всякие прикольные мальчики-девочки. Ни в коем случае не сладкие пупсики, а именно смешные.

Тема - математика и всякие головоломки.

Нужны будут:

1. Три фигурки разных возрастов - младший класс, средний, старший

2. Арифметика, алгебра, геометрия

3. "Занимательные задачи"," головоломки и ребусы" и "задачи на внимательность"

Придумать рисунки тоже надо будет

Желательно оставлять заявки с вашими ценами