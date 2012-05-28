bogdarik

Марина bogdarik

 
53 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработчик со знанием CakePHP и javascript

    Ищем разработчика для продолжения работы по проекту ozenok.net Разработчику знать CakePHP (для фреймворка) и javascript. Удаленная работа, частичная занятость. Общение через скайп. Обязательно прислать пример кода, чтобы оценить ваш уровень. Заданий ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по настройке GoogleAdsence

    На сайте установлено два баннера и один блок для текстовых ссылок. Разбирались и настраивали сами, не уверены, что все оптимально сделали. Нужно посмотреть, может что подправить. Нужна консультация по тому, как отсеивать дешевых рекламодателей, ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Разработать дизайн визиток для математического ресурса. Основной мотив - "математика-это весело" Хотелось бы нескучный дизайн, так как проект образовательно-развлекательный. На всякий случай прилагаю шрифт, который используется на сайте

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Полная переделка личного сайта

    1. Сверстать сайт на Joomla 2,5 или 3 (дизайн по готовому шаблону) 2. Перенести всю информацию с сайта agbogdanov.narod.ru 3. Сделать переадресацию со старого адреса. 4. Нужен модуль фотогалереи, что-то типа книги ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    $200

    Требуется специалист высокого уровня со знанием CakePHP и jQuery. Сайт представляет собой математический тренажер для школьников. Набор интерактивных заданий и статистика по каждому пользователю. Задачи: 1. Доделка административной части сайта. ...

    jQuery
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунки на баннер. Приватно для Мюмленцевой Ксении

    $100

    Три рисунка в таком же стиле https://www.weblancer.net/files/projects/3624/362403/works/274092.png 1. Нужен смешной профессор. Слоган "Математика улыбнется тебе" 2. Нужна девчонка-задира, оторва, хулиганка, списывающая у мальчика-отличника, ботаника. Слоган "Здесь нет двоечников" 3. Пацана или ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Смешные рисунки для баннера

    $50

    Сайт — математический тренажер для школьников. Основная идея — математика весело. Баннер — слайдер. 4 смены картинки. Всего требуется 4 комичные фигуры, связанные с обучением матетатике. Но для победы в конкурсе необходимо нарисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать иллюстрации для детского сайта

    Требуется нарисовать 9 цветных иллюстраций в карикатурном стиле. Всякие прикольные мальчики-девочки. Ни в коем случае не сладкие пупсики, а именно смешные. Тема - математика и всякие головоломки. Нужны будут: 1. ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для подростков

    Сайт представляет собой математический тренажер для школьников младшего и среднего возраста. Набор заданий по официальной программе плюс математические головоломки, веселые задачи, ребусы и т.п. Основная задача сделать нешаблонный, нестрогий дизайн.Чтобы было понятно, что ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод медицинского документа с английского

    $50

    Требуется перевести около 20 строк результатов патологической проверки онкологического больного. Результат нужен к вечеру воскресенья (3 июня) или утру понедельника (4 июня) Напишите, пожалуйста, стоимость вашей работы

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание двух flash-анимированных персонажей

    Нужны два персонажа - подростки в стиле аниме. Мальчик-ботаник и девочка-оторва, шкода. Для образовательно-игрового сайта по математике. что-то вроде http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3111396 Всего понадобится от 8 до 15 сценок (в зависимости от вашей цены). ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать логотип детского математического сайта

    $50

    Нужен логотип сайта ozenok.net (Оценок нет) Требования - лаконичность, стильность, запоминаемость, нескучность. Поскольку главнй девиз сайта - математика весело! С учетом специфики сайта - образовательно-развивающий портал для детей и подростков. Хотелось ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Портал под ключ. Приватно для Сафонова Кирилла

    $1000

    Создать сайт - математический тренажер для школьников младшего и среднего возраста. Требования: самописная CMS под задачи сайта, около 10-15 типов интерактивных заданий. Наполнение не требуется.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется консультация специалиста

    Есть задача: создать портал - сборник математических задач и головоломок для младшего и среднего школьника. Три вида аккаунтов с разными правами доступа. Сбор статистики и вывод ее в разных видах - текст и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта Психотерика (psyhoterika.ru)

    Тематика сата - психология и эзотерика. Разделы: Статьи, Книги, Семинары и тренинги, Музыка, еще пара разделов. СМС на выбор дизайнера, но чтобы можно было поддерживать самостоятельно. Определенных сроков нет. Цена договорная.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Рисунки на баннер. Приватно для Мюмленцевой Ксении
Все понравилось. Отличный заказчик.
Работа Ксенией как всегда сделана великолепно. Все исправления внесены оперативно. Большое спасибо! Мои рекомендации.
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
2 балла
11 лет назад
Портал под ключ. Приватно для Сафонова Кирилла
...
Работа получена. Все ок
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Дизайн листовки и карманного календарика
Снова осталась очень довольна сотрудничеством с Мариной! Минимум правок, оплата моментальная, прекрасное общение! Все это создает легкую атмосферу для работы! Всем рекомендую для сотрудничества!!!
В очередной раз с удовольствием поработала с Еленой. И опять та же проблема - невозможно выбрать лучший из представленных вариантов. Очень талантливо сделанные макеты, Елена ухитряется найти компромисс между точными требованиями заказчика и тем, "чтобы было красиво". Очень терпеливая, отзывчивая и легкая в общении. Все дальнейшие заказы буду отдавать только Елене. Спасибо!
Ответный отзыв
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн визитки
Марина - потрясающий по общению человек и отличная заказчица!!! Была очень рада поработать вместе над проектом! Легкое, приятное сотрудничество прошло на "одном дыхании". Оплата моментальная. Об этом мечтает каждый фрилансер!!! P. S. Марина, большое спасибо Вам за проект! Мои самые искренние рекрмендации!
С Еленой очень приятно было работать. Сделала то что и хотелось, причем два варианта и оба интересные, трудно даже выбрать. По срокам все было быстрее в два раза, чем в заявке. Задержки были с нашей стороны. Приятный, позитивный человек. Дальнейшую рекламную продукцию по сайту будем заказывать ей. Спасибо! Мои рекомендации.
Ответный отзыв
zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать 9 призовых кубков для детского сайта
Очень понравилось сотрудничать, такие приятные заказчики большая редкость. Четкое задание, оплата моментальная, рекомендую!
Ярослав отличный исполнитель. Исключительно приятное впечатление от работы с ним. Великолепные рисунки. Все сделал даже быстрее, чем нужно. Сразу понял, что требуется и даже заметил мой промах, за что отдельное спасибо! Обязательно обращусь еще. Мои рекомендации
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