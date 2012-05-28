Ищем разработчика для продолжения работы по проекту ozenok.net Разработчику знать CakePHP (для фреймворка) и javascript. Удаленная работа, частичная занятость. Общение через скайп. Обязательно прислать пример кода, чтобы оценить ваш уровень. Заданий ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать встраиваемый модуль кроссвордов для самописной CMS. Для математического сайта ozenok.netВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте установлено два баннера и один блок для текстовых ссылок. Разбирались и настраивали сами, не уверены, что все оптимально сделали. Нужно посмотреть, может что подправить. Нужна консультация по тому, как отсеивать дешевых рекламодателей, ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $80
Сделать дизайн печатной продукции с рекламой сайта. 4 варианта листовки, 4 календарика. Срок - неделяДизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Разработать дизайн визиток для математического ресурса. Основной мотив - "математика-это весело" Хотелось бы нескучный дизайн, так как проект образовательно-развлекательный. На всякий случай прилагаю шрифт, который используется на сайтеФирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Сверстать сайт на Joomla 2,5 или 3 (дизайн по готовому шаблону) 2. Перенести всю информацию с сайта agbogdanov.narod.ru 3. Сделать переадресацию со старого адреса. 4. Нужен модуль фотогалереи, что-то типа книги ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Для сайта нарисовать 9 кубков. ТЗ: 1. Пропорции взять с прилагаемой картинки. 2. Варианты цветов как на картинке 3. Размер в 2-2,5 раза больше, чем на картинке 4. Кубки нужны ...Завершен13 лет назад
- $200
Нужно отрисовать две страницы в стиле сайта. А также придумать несколько новых элементов для уже готовых страниц. Работа срочная. Два-три дняЗавершен13 лет назад
- $200
Требуется специалист высокого уровня со знанием CakePHP и jQuery. Сайт представляет собой математический тренажер для школьников. Набор интерактивных заданий и статистика по каждому пользователю. Задачи: 1. Доделка административной части сайта. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Три рисунка в таком же стиле https://www.weblancer.net/files/projects/3624/362403/works/274092.png 1. Нужен смешной профессор. Слоган "Математика улыбнется тебе" 2. Нужна девчонка-задира, оторва, хулиганка, списывающая у мальчика-отличника, ботаника. Слоган "Здесь нет двоечников" 3. Пацана или ...Завершен13 лет назад
- $50
Сайт — математический тренажер для школьников. Основная идея — математика весело. Баннер — слайдер. 4 смены картинки. Всего требуется 4 комичные фигуры, связанные с обучением матетатике. Но для победы в конкурсе необходимо нарисовать ...Завершен13 лет назад
Требуется нарисовать 9 цветных иллюстраций в карикатурном стиле. Всякие прикольные мальчики-девочки. Ни в коем случае не сладкие пупсики, а именно смешные. Тема - математика и всякие головоломки. Нужны будут: 1. ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Полстраницы А4. Надо перевести шапку документа, несколько полей таблицы и три строчки под таблицей Цена 10$Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт представляет собой математический тренажер для школьников младшего и среднего возраста. Набор заданий по официальной программе плюс математические головоломки, веселые задачи, ребусы и т.п. Основная задача сделать нешаблонный, нестрогий дизайн.Чтобы было понятно, что ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется перевести около 20 строк результатов патологической проверки онкологического больного. Результат нужен к вечеру воскресенья (3 июня) или утру понедельника (4 июня) Напишите, пожалуйста, стоимость вашей работыПереводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужны два персонажа - подростки в стиле аниме. Мальчик-ботаник и девочка-оторва, шкода. Для образовательно-игрового сайта по математике. что-то вроде http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3111396 Всего понадобится от 8 до 15 сценок (в зависимости от вашей цены). ...Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен логотип сайта ozenok.net (Оценок нет) Требования - лаконичность, стильность, запоминаемость, нескучность. Поскольку главнй девиз сайта - математика весело! С учетом специфики сайта - образовательно-развивающий портал для детей и подростков. Хотелось ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Создать сайт - математический тренажер для школьников младшего и среднего возраста. Требования: самописная CMS под задачи сайта, около 10-15 типов интерактивных заданий. Наполнение не требуется.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть задача: создать портал - сборник математических задач и головоломок для младшего и среднего школьника. Три вида аккаунтов с разными правами доступа. Сбор статистики и вывод ее в разных видах - текст и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Тематика сата - психология и эзотерика. Разделы: Статьи, Книги, Семинары и тренинги, Музыка, еще пара разделов. СМС на выбор дизайнера, но чтобы можно было поддерживать самостоятельно. Определенных сроков нет. Цена договорная.Закрыт16 лет назад