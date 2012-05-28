В очередной раз с удовольствием поработала с Еленой. И опять та же проблема - невозможно выбрать лучший из представленных вариантов. Очень талантливо сделанные макеты, Елена ухитряется найти компромисс между точными требованиями заказчика и тем, "чтобы было красиво". Очень терпеливая, отзывчивая и легкая в общении. Все дальнейшие заказы буду отдавать только Елене. Спасибо!