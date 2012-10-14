Здравствуйте! Нужны 2 рисованных персонажа: 1. Смешной лысоватый толстенький мужичок – «бочонок» с хитрым прищуром, протягивающий одну ладонь к зрителю (а ладонь – волосатая, «меховая»), а другой рукой придерживающий стоящий на земле большой ...
Нарисовать 9 призовых кубков для детского сайта
Для сайта нарисовать 9 кубков.
ТЗ:
1. Пропорции взять с прилагаемой картинки.
2. Варианты цветов как на картинке
3. Размер в 2-2,5 раза больше, чем на картинке
4. Кубки нужны поинтереснее (повычурнее), чем на картинке. И все разные
5. Вектор
6. Срок - побыстрее =)
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