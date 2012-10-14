Нарисовать 9 призовых кубков для детского сайта

Ярослав отличный исполнитель. Исключительно приятное впечатление от работы с ним. Великолепные рисунки. Все сделал даже быстрее, чем нужно. Сразу понял, что требуется и даже заметил мой промах, за что отдельное спасибо! Обязательно обращусь еще. Мои рекомендации