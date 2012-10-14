Нарисовать 9 призовых кубков для детского сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка236 просмотров

Для сайта нарисовать 9 кубков.

ТЗ:

1. Пропорции взять с прилагаемой картинки.

2. Варианты цветов как на картинке

3. Размер в 2-2,5 раза больше, чем на картинке

4. Кубки нужны поинтереснее (повычурнее), чем на картинке. И все разные

5. Вектор

6. Срок - побыстрее =)

13 лет назад
bogdarik
Марина 
53 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Ярослав отличный исполнитель. Исключительно приятное впечатление от работы с ним. Великолепные рисунки. Все сделал даже быстрее, чем нужно. Сразу понял, что требуется и даже заметил мой промах, за что отдельное спасибо! Обязательно обращусь еще. Мои рекомендации
Очень понравилось сотрудничать, такие приятные заказчики большая редкость. Четкое задание, оплата моментальная, рекомендую!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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