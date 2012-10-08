Требуется разработать иллюстрацию и сделать из нее несколько статичных баннеров. тз в приложении.
Создание ярлыка для чайного пакетика
Требуется разработать картинку для оригинального держателя для чайного пакетика для кафе на основе их логотипа, примеры можно посмотреть на сайте cupoffame.ru. Естественно стиль копировать не нужно.
В приложении архив с файлами:
1. контур вырубки в формате eps - все результаты нужно присылать именно на на такой форме (для публикации размер можно уменьшить)
2. превью логотипа в jpeg
3. логотип в cdr
Награждается 1ое место - 1500 руб, оплата по Webmoney
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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