Создание ярлыка для чайного пакетика

# 1 — $ 50

Требуется разработать картинку для оригинального держателя для чайного пакетика для кафе на основе их логотипа, примеры можно посмотреть на сайте cupoffame.ru. Естественно стиль копировать не нужно.

В приложении архив с файлами:

1. контур вырубки в формате eps - все результаты нужно присылать именно на на такой форме (для публикации размер можно уменьшить)

2. превью логотипа в jpeg

3. логотип в cdr

Награждается 1ое место - 1500 руб, оплата по Webmoney