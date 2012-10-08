Создание ярлыка для чайного пакетика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок1277 просмотров
#1$50

Требуется разработать картинку для оригинального держателя для чайного пакетика для кафе на основе их логотипа, примеры можно посмотреть на сайте cupoffame.ru. Естественно стиль копировать не нужно.

В приложении архив с файлами:

1. контур вырубки в формате eps - все результаты нужно присылать именно на на такой форме (для публикации размер можно уменьшить)

2. превью логотипа в jpeg

3. логотип в cdr

Награждается 1ое место - 1500 руб, оплата по Webmoney

13 лет назад
SKAzochnik7
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Espirit
30 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Espirit
30 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
#1