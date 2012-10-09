Иллюстрация к статье

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки248 просмотров

Нужна иллюстрация, как на эскизе. На последнем манго должно быть изогнутым как на фото. Размер по ширине 640 пикселей. Сделать на картинке водяной знак из лого. Бюджет 600 рублей (19$).

13 лет назад
Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Результатом очень доволен! Спасибо!
Чёткое задание, быстрая обратная связь, вежливость, грамотность и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Надо оформить схему работы

    $10

    Срочно нужно оформить схему работы красиво. Исходный файл - 1 страница со схемой простой в документе Word, оформить в любом другом документе PDF, Photoshop или Word, любой, главное быстро и красиво (чтобы ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Графика для детского приложения

    Для детского приложения требуется создать векторные иллюстрации (мальчик и девочка). Персонажи должны быть без одежды (без изображения причинных мест). Также для созданных персонажей необходим комплект одежды (каждый предмет отдельно) для возможности пошагового "одевания" героев. Перечень ...

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка персонажей, создание иллюстраций

    1. Разработать 3-4 персонажа. Это должны быть дети 4-5 лет разного пола и типажа. Персонажи должны быть милыми, яркими и интересными для ребенка, вызывать позитивные эмоции. Никаких животных или одушевленных предметов. ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание изображений для игры "Прогноз погоды"

    $350

    Растровые изображения:  1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix  ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Две схематичные иллюстрации

    Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле. Сюжеты: 1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать 4 локации

    Для игры по мотивам Второй Мировой Войны, нужно нарисовать 4 локации размером 1500 на 500 пикс. Стиль - реализм, лучше всего подойдет техника Matte-Painting (или 3д). Локации должны отражать атмосферу ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание серии картинок по типу инфографики (СПб)

    $250

    Добрый день. Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда). Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении). Особых изысков не требуется: С нас все ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать персонажа — вундеркинда

    Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинка для акции

    Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&amp;set=a.346710745358429.95076.328294473866723&amp;type=1&amp;ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад