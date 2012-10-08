Создание изображений для игры "Прогноз погоды"

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок212 просмотров

Растровые изображения: 

1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 

2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ.

3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix 

4) Логотип игры 512x512pix. 

5) Элементы декора. 

Более подробное описание тех.задания после выбора исполнителя. 

Обязательное условие – предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей. Неприемлемо использование клипартов, работа должна быть авторской. Также готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику. 

В случае удовлетворительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной рабочей загрузкой (аналогичные задания на разнообразные темы).

13 лет назад
Nadin_Murka
Надежда 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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