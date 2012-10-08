Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле. Сюжеты: 1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель ...
Создание изображений для игры "Прогноз погоды"
Растровые изображения:
1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)
2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ.
3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix
4) Логотип игры 512x512pix.
5) Элементы декора.
Более подробное описание тех.задания после выбора исполнителя.
Обязательное условие – предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей. Неприемлемо использование клипартов, работа должна быть авторской. Также готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику.
В случае удовлетворительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной рабочей загрузкой (аналогичные задания на разнообразные темы).
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