Сделать заготовки для поздравительных писем

Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов.

Для совсем маленьких детей - 2 шаблона, для детей - 3 шаблона (1-для мальчиков, 1-для девочек, 1 универсальный), 1 - для подростков, 1 шаблон - строгий для взрослых и деловых поздравдений.

Всего 7 шаблонов.

Сделать нужно: Сегодня - завтра.