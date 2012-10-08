Рисунок в векторе

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок183 просмотра

Добрый день!

Нужен рисунок в векторе как тут - http://www.skinon.ru/skin_with_device+romashki_i_serdtca+telefon+apple+iphone_4s+flash

то есть сердца и ромашки + добавить под рисунок надпись "Я верю в любовь!" на две строчки: "Я верю в" и на "любовь" в красивом и подходящем написании (хотел бы посмотреть надпись в черном цвете и в варианте, где любовь написана в красном цвете)

в конструкторе на сайте (по ссылке) можно уменьшить/увеличить картинку и ее подвигать в плоскости для того, чтобы рассмотреть ее получше

В итоге хотел бы получить идентичную картинку в векторе.

Сроки 2-3 дня

Предпочтение отдается если Вы:

- имеете партфолио с подобными работами

- имеете отзывы и высокий рейтинг

- указали окончательная цена и сроки

Оплата через вебмани

13 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
Отличный исполнитель! Все сделано очень качественно, учитывая, что рисунок был достаточно сложный и исходный вариант был представлен не в очень удобном для работы исполнителя виде. Никаких исправлений, доделак/переделок не потребовалось вообще. А просьбы по добавлению деталей вне ТЗ были встречены с пониманием и выполнены в короткие сроки. Сотрудничеством очень доволен.
Хорошо поработали. Четко поставленная задача, конкретные комментарии, мгновенная оплата. От сотрудничества остались положительные эмоции. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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