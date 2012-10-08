Добрый день!

Нужен рисунок в векторе как тут - http://www.skinon.ru/skin_with_device+romashki_i_serdtca+telefon+apple+iphone_4s+flash

то есть сердца и ромашки + добавить под рисунок надпись "Я верю в любовь!" на две строчки: "Я верю в" и на "любовь" в красивом и подходящем написании (хотел бы посмотреть надпись в черном цвете и в варианте, где любовь написана в красном цвете)

в конструкторе на сайте (по ссылке) можно уменьшить/увеличить картинку и ее подвигать в плоскости для того, чтобы рассмотреть ее получше

В итоге хотел бы получить идентичную картинку в векторе.

Сроки 2-3 дня

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