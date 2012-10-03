Рекламные картинки 800х600 для паблика Вконтакте

Разыскивается иллюстратор экстра класса (растр или вектор -- не принципиально). Платим хорошо. Задача -- нарисовать зайца как лицо компании. Идеология разработана. Ученикам, дизайнерам, карикатуристам не беспокоить. Нужен конкретно очень хороший иллюстратор. Рейтинг, ...
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Нашей компании (обнаженныйбизнес.рф) каждую неделю нужно рисовать новые картинки для презентации наших курсов. Пример картинки прикреплю к этому проекту. Кто готов повторить, и сделать лучше, обращайтесь.
Платить будем 200 руб за каждую картинку.
Заявки фрилансеров
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