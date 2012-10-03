Рекламные картинки 800х600 для паблика Вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок252 просмотра

Нашей компании (обнаженныйбизнес.рф) каждую неделю нужно рисовать новые картинки для презентации наших курсов. Пример картинки прикреплю к этому проекту. Кто готов повторить, и сделать лучше, обращайтесь.

Платить будем 200 руб за каждую картинку.

13 лет назад
ivanchugunov
Чугунов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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