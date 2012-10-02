Нужен художник

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен28 заявок408 просмотров

Ищу художника-иллюстратора для постоянного сотрудничества. Необходимо отрисовывать иллюстрации, картинки для сайтов и полиграфии. Необходимы рисунки от руки, а не технический дизайн и коллажирование.

13 лет назад
Xant
45 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kopirin
Андрей 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kopirin
Андрей 
56 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад