Изменение элементов на картинке

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок192 просмотра

На исходном рисунке дома необходимо соединить два входа в один, убрать одну вентиляционную трубу, при этом необходимо чтобы качество картинки сохранилось.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • "Обложка" для книги

    $50

    Обложка - картинка размером 600 на 860 px Что должно быть - - название ( История мира двух солнц. Часть 1 ) - имена 2х авторов - "картинка" - пейзаж, ...

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинки органов человека

    Здравствуйте! Нужен набор картинок органов человека. Полный список нужных органов находится во вложенном файле. К сожалению, наш бюджет не потянет отрисовку всех органов с нуля. Поэтому ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание изображений для игры "Стрелы Амура"

    $350

    Растровые изображения:  1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix  ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок для главной страници сайта

    $150

    Необходимо нарисовать картинку для "шапки" сайта 1500*600 px, в psd формате. Фон прозрачный. 3 человека: ребёнок, подросток, взрослый, все одеты в деловой костюм, костюм одного размера. На ребёнке он свисает, на подростке он велик, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать сюжет

    Необходимо нарисовать сюжет ,в хорошем качестве, что бы можно было распечатать на плоттере, для размещения на капоте машины. Очень важно: Хорошее, профессиональное качество отрисовки + яркая передача эмоций. Сам ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен рисунок высокого качества

    Надо сделать картинку размером 1100*830 px в формате JPEG высокого качества. Необходимо также представить psd-исходник. На картинке должны быть следующие элементы: - Море на закате или ночью как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать татуировку

    Здравствуйте. Девушке требуется нарисовать татуирувку... Точнее, доработать существующую (уже набитую) - фото тату прикрепляю. Вот пожелания непосредственно от девушки: Есть готовая татуировка, хочу её дополнить. Для этого нужно сделать готовый ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад