Нарисовать сюжет

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки355 просмотров

Необходимо нарисовать сюжет ,в хорошем качестве, что бы можно было распечатать на плоттере, для размещения на капоте машины.

Очень важно: Хорошее, профессиональное качество отрисовки + яркая передача эмоций.

Сам сюжет:

"В одном углы хитрый или провенившийся взгляд лисы (морда)... а на другой злой волкрассерженный , но в то же время прощающий взгляд лисы..."

Рисуем, примерно в таком стиле: (картинки не копировать и не повторять!, здесь только пример стиля):

http://animalistika.ru/golden-wolf-delaem-zakladki-dlya-knig.html

Пишите свои цены и сроки. Обсудим.

13 лет назад
noldor09
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Хороший рисунок и приятная работа)) Соответствует ожиданиям)) Спасибо)
Хороший заказчик и порядочный человек. Приятное сотрудничество и своевременная оплата. Все отлично. Рекомендую.
TataAIR
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

OlgaHavinson
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
TataAIR
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен рисунок высокого качества

    Надо сделать картинку размером 1100*830 px в формате JPEG высокого качества. Необходимо также представить psd-исходник. На картинке должны быть следующие элементы: - Море на закате или ночью как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать татуировку

    Здравствуйте. Девушке требуется нарисовать татуирувку... Точнее, доработать существующую (уже набитую) - фото тату прикрепляю. Вот пожелания непосредственно от девушки: Есть готовая татуировка, хочу её дополнить. Для этого нужно сделать готовый ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок для дизайна сайта

    $85

    Нужен рисунок на главную страницу сайта. Тематика - сервис по оценке стоимости сайта. В рисунке нужно воплотить идею оценки стоимости сайта, что идет анализ на основе характеристик сайта и выдается стоимость ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка графики для приложения

    $350

    Необходимо нарисовать изображения: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. (основной экран/экран бонус-игры); 2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс. (предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ); 3) рамка и ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скорреткировать образ советского плаката

    Необходим доработать образ под образ продавщицы (заменить головной убор чепчиком, возможно дорисовать волосы, заменить соотв. одежду). Либо предложить альтернативный в подобной стилистике. Образ будет использоваться в полиграфии для анонсирования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать портрет девушки с фотографии

    дано: фото девушки, можно много вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739) в итоге должно получится видео, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание рисованного образа

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса. Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов. Персонаж должен быть остроумным, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Художники для хиден-сцен

    Требуются художники с опытом для отрисовки хиден-сцен. От фонов требуются яркость (у картинки должны быть хорошие, насыщенные цвета), проработанная глубина (должны быть ярко выраженные близкий, средний и дальний план), насыщенность по объектам (70+ скрытых ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад