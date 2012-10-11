Необходимо нарисовать сюжет ,в хорошем качестве, что бы можно было распечатать на плоттере, для размещения на капоте машины.

Очень важно: Хорошее, профессиональное качество отрисовки + яркая передача эмоций.

Сам сюжет:

"В одном углы хитрый или провенившийся взгляд лисы (морда)... а на другой злой волкрассерженный , но в то же время прощающий взгляд лисы..."

Рисуем, примерно в таком стиле: (картинки не копировать и не повторять!, здесь только пример стиля):

http://animalistika.ru/golden-wolf-delaem-zakladki-dlya-knig.html

Пишите свои цены и сроки. Обсудим.