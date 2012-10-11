http://narod.ru/disk/61766538001.090c1a97a9a2968d19d6773a1857403a/modul-print.jpg.html - убрать надпись "на согласование" с рисунка.
Нарисовать сюжет
Необходимо нарисовать сюжет ,в хорошем качестве, что бы можно было распечатать на плоттере, для размещения на капоте машины.
Очень важно: Хорошее, профессиональное качество отрисовки + яркая передача эмоций.
Сам сюжет:
"В одном углы хитрый или провенившийся взгляд лисы (морда)... а на другой злой волкрассерженный , но в то же время прощающий взгляд лисы..."
Рисуем, примерно в таком стиле: (картинки не копировать и не повторять!, здесь только пример стиля):
http://animalistika.ru/golden-wolf-delaem-zakladki-dlya-knig.html
Пишите свои цены и сроки. Обсудим.
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