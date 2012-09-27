Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...
Рисунок для дизайна сайта
Нужен рисунок на главную страницу сайта. Тематика - сервис по оценке стоимости сайта.
В рисунке нужно воплотить идею оценки стоимости сайта, что идет анализ на основе характеристик сайта и выдается стоимость сайта. Основные элементы рисунка - сайты и человечек.
Возможные варианты:
- человечек стоит с калькулятором. Рядом сайты с ценниками в рублях
- человечек тянется к сайтам и развешивает на них ценники. Например, стоит на лестнице, которая упирается на сайты. У дальних сайтах ценники уже висят, а на ближний сайт он только вешает.
- можно свой вариант, но чтобы было понятно, что идет оценка сайта.
Рисунок нужен для сайта, в стиле telderi.ru. Дизайн сайта, куда нужно будет добавлять рисунок - в прикрепленном файле.
Требования - яркость, качество прорисовки, современный вид. Человечек может быть мультяшный. Если сайты отображаются как в браузерах, то смотреться должно либо как в MacBook, либо iPad.
Всем удачи! Ждем ваших работ.
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