Рисунок для дизайна сайта

# 1 — $ 85

Нужен рисунок на главную страницу сайта. Тематика - сервис по оценке стоимости сайта.

В рисунке нужно воплотить идею оценки стоимости сайта, что идет анализ на основе характеристик сайта и выдается стоимость сайта. Основные элементы рисунка - сайты и человечек.

Возможные варианты:

- человечек стоит с калькулятором. Рядом сайты с ценниками в рублях

- человечек тянется к сайтам и развешивает на них ценники. Например, стоит на лестнице, которая упирается на сайты. У дальних сайтах ценники уже висят, а на ближний сайт он только вешает.

- можно свой вариант, но чтобы было понятно, что идет оценка сайта.

Рисунок нужен для сайта, в стиле telderi.ru. Дизайн сайта, куда нужно будет добавлять рисунок - в прикрепленном файле.

Требования - яркость, качество прорисовки, современный вид. Человечек может быть мультяшный. Если сайты отображаются как в браузерах, то смотреться должно либо как в MacBook, либо iPad.

Всем удачи! Ждем ваших работ.