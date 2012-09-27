Рисунок для дизайна сайта

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки975 просмотров
#1$85

Нужен рисунок на главную страницу сайта. Тематика - сервис по оценке стоимости сайта.

В рисунке нужно воплотить идею оценки стоимости сайта, что идет анализ на основе характеристик сайта и выдается стоимость сайта. Основные элементы рисунка - сайты и человечек.

Возможные варианты:

- человечек стоит с калькулятором. Рядом сайты с ценниками в рублях

- человечек тянется к сайтам и развешивает на них ценники. Например, стоит на лестнице, которая упирается на сайты. У дальних сайтах ценники уже висят, а на ближний сайт он только вешает.

- можно свой вариант, но чтобы было понятно, что идет оценка сайта.

Рисунок нужен для сайта, в стиле telderi.ru. Дизайн сайта, куда нужно будет добавлять рисунок - в прикрепленном файле.

Требования - яркость, качество прорисовки, современный вид. Человечек может быть мультяшный. Если сайты отображаются как в браузерах, то смотреться должно либо как в MacBook, либо iPad.

Всем удачи! Ждем ваших работ.

13 лет назад
guidera
Юлия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание иллюстраций на тему “Carnival”

    $350

    Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо "обрисовать" проект

    http://taxiclub.com.ua/ 4 банера на главной странице (должны соответствовать тематике, программа лояльности, интернет магазин). Желательно логическая последовательность.. Рисунки в текст ТС Card и Магазин Заранее благодарен.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка графики для приложения

    $350

    Необходимо нарисовать изображения: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. (основной экран/экран бонус-игры); 2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс. (предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ); 3) рамка и ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скорреткировать образ советского плаката

    Необходим доработать образ под образ продавщицы (заменить головной убор чепчиком, возможно дорисовать волосы, заменить соотв. одежду). Либо предложить альтернативный в подобной стилистике. Образ будет использоваться в полиграфии для анонсирования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать портрет девушки с фотографии

    дано: фото девушки, можно много вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739) в итоге должно получится видео, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание рисованного образа

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса. Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов. Персонаж должен быть остроумным, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Художники для хиден-сцен

    Требуются художники с опытом для отрисовки хиден-сцен. От фонов требуются яркость (у картинки должны быть хорошие, насыщенные цвета), проработанная глубина (должны быть ярко выраженные близкий, средний и дальний план), насыщенность по объектам (70+ скрытых ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести рисунок в вектор.

    Всем привет! Необходимо сделать качественный вектор картинки из фала. Пойдет на печать в размере около 2-х метров. Есть еще несколько рисунков, которые нужно будет перевести.

    Иллюстрации и Рисунки5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад