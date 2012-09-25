Доброй ночи срочно требуется отрисовать картинку. ТЗ в личку.
Создание иллюстраций на тему “Carnival”
Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле.
Художнику необходимо нарисовать:
1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры;
2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс.- предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ;
3) рамка и плашка для названия игры;
4) 1 изображение 512*512 пикс. - логотип игры;
5) элементы оформления - числовые маркеры, плашки и т.д..
Подробное описание технического задания высылается при выборе исполнителя.
Обязательное условие — предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей.
Неприемлемо использование клип-артов; работа должна быть авторской. К тому же готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику.
В случае положительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной загрузкой (аналогичные задания с различными тематиками).
БЮДЖЕТ проекта - 350 $, сроки выполнения - до трех недель
Заявки фрилансеров
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