Создание иллюстраций на тему “Carnival”

Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле.

Художнику необходимо нарисовать:

1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры;

2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс.- предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ;

3) рамка и плашка для названия игры;

4) 1 изображение 512*512 пикс. - логотип игры;

5) элементы оформления - числовые маркеры, плашки и т.д..

Подробное описание технического задания высылается при выборе исполнителя.

Обязательное условие — предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей.

Неприемлемо использование клип-артов; работа должна быть авторской. К тому же готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику.

В случае положительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной загрузкой (аналогичные задания с различными тематиками).

БЮДЖЕТ проекта - 350 $, сроки выполнения - до трех недель