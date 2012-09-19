Нарисовать метку

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Закрыт13 заявок165 просмотров

Нарисовать метку в высоком разрешении, чтобы можно было распечатать на А4. По образцу, внутри солнышко. Исходники в ПСД (чтобы солнышко было отдельно)

13 лет назад
Torrenza
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров