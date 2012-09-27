Редактирование календаря "Домик"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок246 просмотров

Требуется поменять на календаре календарную сетку на 2013 г. На каждый месяц+общую, всего 13 стр. Исходники в .PSD

Каждую стр. сохранить в исходнике+в .TIFF без слоев.

13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа с Аленой принесла одни положительные эмоции! Все сделано быстро и на высочайшем уровне! Спасибо)
Все прошло гладко. Быстро принял работу, никаких правок. Своевременная оплата. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад