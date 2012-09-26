Есть сервис по созданию магнитов из своих instagram фотографий. Нужно сделать 4 иллюстрации по работе с сервисом. По шагам: 1 - войдите на сайт через свой instagram аккаунт 2 - ...
Изображение для страницы ВКонтакте
Требуется новое изображение для страницы http://vk.com/afisha_vologda
Недостатки старого - в уменьшенной версии не отражает тему группы.
ТЗ для нового -
изображение на тематику группы исходя из того, что ее основная аудитория - женщины после 35 лет. В уменьшенном варианте должно быть заметным среди аналогичных групп. Сейчас оранжевый цвет, конечно, выполняет эту функцию, но в остальном требуется что-то новое.
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