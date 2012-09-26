Изображение для страницы ВКонтакте

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Завершен8 заявок200 просмотров

Требуется новое изображение для страницы http://vk.com/afisha_vologda

Недостатки старого - в уменьшенной версии не отражает тему группы.

ТЗ для нового -

изображение на тематику группы исходя из того, что ее основная аудитория - женщины после 35 лет. В уменьшенном варианте должно быть заметным среди аналогичных групп. Сейчас оранжевый цвет, конечно, выполняет эту функцию, но в остальном требуется что-то новое.

13 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличная работа. Креативно, но строго в соответствии с выданным ТЗ.
Спасибо, отлично поработали! Нашли взаимопонимание, надеюсь будем работать еще. Оплата была произведена моментально после сдачи, всем очень доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад