Изображение для страницы ВКонтакте

Требуется новое изображение для страницы http://vk.com/afisha_vologda

Недостатки старого - в уменьшенной версии не отражает тему группы.

ТЗ для нового -

изображение на тематику группы исходя из того, что ее основная аудитория - женщины после 35 лет. В уменьшенном варианте должно быть заметным среди аналогичных групп. Сейчас оранжевый цвет, конечно, выполняет эту функцию, но в остальном требуется что-то новое.