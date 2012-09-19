Фирменная открытка на Новый год

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок269 просмотров

Необходимо нарисовать фирменную открытку на новый год, для рассылки клиентам.

В открытке должна присутствовать змея, место под логотип, можно сразу с текстом.

13 лет назад
demon-yo
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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