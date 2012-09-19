Создать в CorelDraw рисунок (открытку), каждое произведенное действие при построении изображения описать в Word. Оплата через сбербанк.
Анимированный рисунок. Стиль - строгий комикс.
Всем привет. Требуется следующее:
На флеш или gif создать анимацию из 8-ми слайдов. На выходе творение должно органически вписываться в дизайн внутренних страниц сайта http://restprom.ru/uslugi/remont_holodilnogo_oboru... .
Переходы между слайдами желательно сделать плавным переходом в белый фон и в новый слайд. Прорисовано должно быть в виде комикса в строгом стиле, приблизительно как тут — http://www.ellf.ru/uploads/posts/2011–04/130375091... фон желательно белый.
Основная идея – показать процесс поломки холодильника с последующим ремонтом.
Итак, по каждому слайду:
1. Поломка холодильника. Толстый шеф повар ресторана на кухне возле сломанного (потекшего) холодильника. Холодильник профессиональный, не бытовой (http://hladex.ru/products_pictures/universalnyi-ho...). Где то в угу укать температуру +30. В «облаке» шеф восклицает – «О, ужас!!!»
2. Вызов мастера. Слайд разделен на две части. Разговор шеф-повара с оператором call центра (девушка приятной внешности, не блондинка). Он говорит: «это сервис-центр?», она в трубку – «Ждите мастера через 40 минут!» В руке у повара буклет с логотипом компании (взять из шапки или пришлю исходники).
3. Слайд разделен на две части. Девушка жмет на кнопку динамика и объявляет: «Ребята, кто находиться в районе Маяковки?». Мастер выходя из ресторана с предыдущего заказа отвечает по телефону – «Еду!»
4. Этот же мастер мчит на авто с логотипом как на втором фото на странице http://restprom.ru/uslugi/ (авто обязательно это же, можно не во весь «рост»).
5. Встреча мастера при входе в кухню. Повар говорит: «Спасибо что приехали так быстро!»
6. Ремонт холодильника. Мастер спиной или боком, чинит. Болты гайки летят во все стороны.
7. Довольная улыбка шеф повара, холодильник исправлен. Жмет руку специалисту со словами «Большое спасибо»
8. Последний слайд, текст: «Ремонт холодильников в компании „Рестпром“. Доверьтесь профессионалам!»
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