Нарисовать метку в высоком разрешении, чтобы можно было распечатать на А4. По образцу, внутри солнышко. Исходники в ПСД (чтобы солнышко было отдельно)
Создать в CorelDraw рисунок
Создать в CorelDraw рисунок (открытку), каждое произведенное действие при построении изображения описать в Word.
Оплата через сбербанк.
Заявки фрилансеров
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