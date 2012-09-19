Создать в CorelDraw рисунок

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Создать в CorelDraw рисунок (открытку), каждое произведенное действие при построении изображения описать в Word.

Оплата через сбербанк.

CorelDRAW
13 лет назад
tatyaanikina
Татьяна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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