Рисование сюжетов для карт Таро.

Карт 22, из них 11 женских и 11 мужских образов.

Технические характеристики карты.

Карты размером 15х9 см. или 10х7

Картинки должны быть все в центре и занимать от 70 до 50 % карты.

Стилистика изображения - векторные портреты

Пример описания сюжета:

Изображение римского бога Фавна. В полный рост, в руках держит маску, на половину прикрыв ею лицо. На поясе висит свирель. а также пример стилистики изображения в приложенном файле.