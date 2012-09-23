Нарисовать статичную картинку

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Закрыт12 заявок207 просмотров

Необходимо красивым шрифтом написать "Ремонт под ключ" и разместить несколько иконок – молоток, плоскогубцы и т.д.

13 лет назад
balah
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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