Нарисовать портрет девушки с фотографии

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Завершен3 заявки200 просмотров

дано: фото девушки, можно много

вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739)

в итоге должно получится видео, фото, пзд

Мне не нужен аниме портрет, мне нужный реалистичный портрет как в видео примере.

Цену данной работы я не знаю, поэтому оцениваем и предлагаем.

13 лет назад
alex25_06
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$80
5 дней
Все гуд,долго рисовали. так как мне не нравилось. Виталя устойчиво рисовал, в сроки не уложились, но сделали все так как я хотел, Рисует Виталя отлично. Человек идеально похож сам на себя. Респект! 10из 10 P.S. Он наверное пожалел что так мало с меня взял денег :)
Честный, терпеливый заказчик. Сотрудничеством доволен.

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sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

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