Нарисовать портрет девушки с фотографии

дано: фото девушки, можно много

вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739)

в итоге должно получится видео, фото, пзд

Мне не нужен аниме портрет, мне нужный реалистичный портрет как в видео примере.

Цену данной работы я не знаю, поэтому оцениваем и предлагаем.