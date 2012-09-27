Необходимо "обрисовать" проект

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки359 просмотров

http://taxiclub.com.ua/

4 банера на главной странице (должны соответствовать тематике, программа лояльности, интернет магазин). Желательно логическая последовательность..

Рисунки в текст ТС Card и Магазин

Заранее благодарен.

13 лет назад
TaxiClub
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$90
7 дней

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад