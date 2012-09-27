Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...
Художники для хиден-сцен
Требуются художники с опытом для отрисовки хиден-сцен.
От фонов требуются яркость (у картинки должны быть хорошие, насыщенные цвета), проработанная глубина (должны быть ярко выраженные близкий, средний и дальний план), насыщенность по объектам (70+ скрытых объектов на фон).
Фоны надо делать коллажированием.
Желательна работа на постоянной основе. Т.е. при выполнении одного задания сразу же переходим к следующему.
Примеры фонов, какое качество и стиль исполнения требуются, прилагаю.
Крайне приветствуется ответственное отношение к работе и возможность отвечать на email с периодичностью хотя бы раз в день.
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