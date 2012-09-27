Художники для хиден-сцен

Требуются художники с опытом для отрисовки хиден-сцен.

От фонов требуются яркость (у картинки должны быть хорошие, насыщенные цвета), проработанная глубина (должны быть ярко выраженные близкий, средний и дальний план), насыщенность по объектам (70+ скрытых объектов на фон).

Фоны надо делать коллажированием.

Желательна работа на постоянной основе. Т.е. при выполнении одного задания сразу же переходим к следующему.

Примеры фонов, какое качество и стиль исполнения требуются, прилагаю.

Крайне приветствуется ответственное отношение к работе и возможность отвечать на email с периодичностью хотя бы раз в день.