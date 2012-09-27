Renault Koleos в вектор

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок238 просмотров

Перерисовать машинку в вектор

13 лет назад
complite
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание иллюстраций на тему “Carnival”

    $350

    Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо "обрисовать" проект

    http://taxiclub.com.ua/ 4 банера на главной странице (должны соответствовать тематике, программа лояльности, интернет магазин). Желательно логическая последовательность.. Рисунки в текст ТС Card и Магазин Заранее благодарен.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скорреткировать образ советского плаката

    Необходим доработать образ под образ продавщицы (заменить головной убор чепчиком, возможно дорисовать волосы, заменить соотв. одежду). Либо предложить альтернативный в подобной стилистике. Образ будет использоваться в полиграфии для анонсирования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать портрет девушки с фотографии

    дано: фото девушки, можно много вы рисуете ее портрет, не копию фотографии, а с другой одеждой в другом месте, все это дело записываете на видео (пример тут: vk.com/video165436797_163081739) в итоге должно получится видео, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание рисованного образа

    $50

    Приглашаю к сотрудничеству художника - графика для создания рисованного образа для бизнеса. Образ - персонаж будет использоваться как часть лого , в дальнейшем возможна анимация при создании клипов. Персонаж должен быть остроумным, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Художники для хиден-сцен

    Требуются художники с опытом для отрисовки хиден-сцен. От фонов требуются яркость (у картинки должны быть хорошие, насыщенные цвета), проработанная глубина (должны быть ярко выраженные близкий, средний и дальний план), насыщенность по объектам (70+ скрытых ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести рисунок в вектор.

    Всем привет! Необходимо сделать качественный вектор картинки из фала. Пойдет на печать в размере около 2-х метров. Есть еще несколько рисунков, которые нужно будет перевести.

    Иллюстрации и Рисунки5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется сделать 2 чертежа

    В приложении: 1. Исходная схема. 2. Схема (чертёж №1) с коррекцией. Там меняем местами подключение генератора к нагрузке. И добавляем надпись ТТ (трансформатор) в квадратике. 3. Схема ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад