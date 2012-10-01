http://taxiclub.com.ua/ 4 банера на главной странице (должны соответствовать тематике, программа лояльности, интернет магазин). Желательно логическая последовательность.. Рисунки в текст ТС Card и Магазин Заранее благодарен.
Нужен рисунок высокого качества
Надо сделать картинку размером 1100*830 px
в формате JPEG высокого качества. Необходимо также представить
psd-исходник.
На картинке должны быть следующие элементы:
- Море на закате или ночью как основной фон, вид с берега,
на переднем плане может быть пляж.
- В небе должна быть БОЛЬШАЯ Луна (преувеличенного размера),
от нее может идти световая дорожка по воде. На темном небе -
несколько звезд.
- Слева или справа виден силуэт пальмы или нескольких пальм.
- На переднем плане, спиной к нам, фигуры мужчины и девушки,
обнявшись или держась за руки, они смотрят на Луну.
Рисунок должен выглядеть реалистично, не мультяшно, но Луна БОЛЬШАЯ!
Общее впечатление от картинки должно быть романтическое,
так как она будет иллюстрацией к сюжету о любви парня и девушки,
их романтическом путешествии и отдыхе.
Главные элементы картинки - девушка с парнем и Луна.
Пиши Ваши сроки и цены. Оплата электронными деньгами, желательно по Яндекс деньги.
Выбранный исполнитель
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