Нужен рисунок высокого качества

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок275 просмотров

Надо сделать картинку размером 1100*830 px

в формате JPEG высокого качества. Необходимо также представить

psd-исходник.

На картинке должны быть следующие элементы:

- Море на закате или ночью как основной фон, вид с берега,

на переднем плане может быть пляж.

- В небе должна быть БОЛЬШАЯ Луна (преувеличенного размера),

от нее может идти световая дорожка по воде. На темном небе -

несколько звезд.

- Слева или справа виден силуэт пальмы или нескольких пальм.

- На переднем плане, спиной к нам, фигуры мужчины и девушки,

обнявшись или держась за руки, они смотрят на Луну.

Рисунок должен выглядеть реалистично, не мультяшно, но Луна БОЛЬШАЯ!

Общее впечатление от картинки должно быть романтическое,

так как она будет иллюстрацией к сюжету о любви парня и девушки,

их романтическом путешествии и отдыхе.

Главные элементы картинки - девушка с парнем и Луна.

Пиши Ваши сроки и цены. Оплата электронными деньгами, желательно по Яндекс деньги.

13 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Рекомендую данного исполнителя. Все сделал быстро и полностью по ТЗ. Был рад сотрудничать
Понравилось работать с Валентином, ставит четкие задачи, знает чего хочет, приятно работать с таким заказчиком.

Заявки фрилансеров

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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