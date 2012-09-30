Картинки органов человека

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Закрыт3 заявки295 просмотров

Здравствуйте!

Нужен набор картинок органов человека. Полный список нужных органов находится во вложенном файле.

К сожалению, наш бюджет не потянет отрисовку всех органов с нуля. Поэтому мы ищем человека, у которого:

- есть набор картинок;

- набор полный, и выполнен в едином стиле;

- набор не связан с авторскими правами третьих лиц.

Если Вы располагаете подобным набором – укажите, сколько стоит Ваш набор. В качестве примера приложите пару изображений.

Повторю: индивидуальная отрисовка не интересует, не позволяет бюджет.

13 лет назад
softwer
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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