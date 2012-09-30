Картинки органов человека

Здравствуйте!

Нужен набор картинок органов человека. Полный список нужных органов находится во вложенном файле.

К сожалению, наш бюджет не потянет отрисовку всех органов с нуля. Поэтому мы ищем человека, у которого:

- есть набор картинок;

- набор полный, и выполнен в едином стиле;

- набор не связан с авторскими правами третьих лиц.

Если Вы располагаете подобным набором – укажите, сколько стоит Ваш набор. В качестве примера приложите пару изображений.

Повторю: индивидуальная отрисовка не интересует, не позволяет бюджет.