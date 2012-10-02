Отрисовать кусок карты для указания проезда

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок174 просмотра

Необходимо от рисовать кусок карты для отправления по почте клиентам адреса проезда к офису. Сейчас есть 3 d карта но она не удобна для распечатки на принтере можно сделать похоже на это http://scolco.ru/sema_proezda

13 лет назад
bubble-up
Надежда 
42 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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