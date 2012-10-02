Всем привет. Нужно отрисовать картинку в векторе. Картинку прилагаю. Просьба сориентировать по цене и срокам.
Отрисовать кусок карты для указания проезда
Необходимо от рисовать кусок карты для отправления по почте клиентам адреса проезда к офису. Сейчас есть 3 d карта но она не удобна для распечатки на принтере можно сделать похоже на это http://scolco.ru/sema_proezda
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