Отрисовать персонажа

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Закрыт24 заявки274 просмотра

Нужен человек. способный отрисовать персонажа для дизайна нашего сайта - зайца.

Дизайн для ювелирного сайта, поэтому желательно, чтобы исполнитель уже работал с ювелирной тематикой.

Иллюстрацию нужно затем вставить в дизайн, если это не в ваших силах, то от вас только заяц. Пишите цены.

13 лет назад
ALEX454519993
Ляшенко 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров