Нужен человек. способный отрисовать персонажа для дизайна нашего сайта - зайца.

Дизайн для ювелирного сайта, поэтому желательно, чтобы исполнитель уже работал с ювелирной тематикой.

Иллюстрацию нужно затем вставить в дизайн, если это не в ваших силах, то от вас только заяц. Пишите цены.