ALEX454519993

Необходимо сделать сайт-визитку по примеру сайта – inecostroy.ru/ Нужен аналог этого сайта как по функционалу и схеме, так и по дизайну (частично). Слева блок ссылок, шапка сайта , под ней несколько простых ...
- $250Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Аналог сайта marya.ru с изменениями. Изменения будут касаться дизайна сайта, а именно иконок кнопок(нужно нарисовать другие но в таком же стиле), под слайдером слева должно быть боковое меню с категориями каталога, а в основной области ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Квартира 108кв.м. Пишите минимальную стоимость ваших услуг строго в проект!Интерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать дизайн и верстку сайта, очень схожего с сайтом http://www.marya.ru/ Прошу обратить внимание исполнителя на большой слайдер, а также на цвета )серый,белый, красный (кнопки и второстепенные элементы). По стилю сайт должен быть аналогичным, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Цвета: золотистый,бежевый, зеленый, возможно коричневый. Фон будет представлять из себя мозаику (из ромбов,квадратиков и многоугольников неправильной формы). На этом статичном фоне будет динамичная область (основная). На ней уже будут логотип (сверху), снизу слайдер, под слайдером ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Нужен дизайн и верстка сайта, по сложности как http://inteka-stroy.ru/ Пишите цену отдельно за дизайн и за верстку. Еще раз пишу сайт, который по сложности и структуре приближен к тому, что хочется получить http://inteka-stroy.ru/Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Сверстать два макета. Результат показываете на своем хостинге, после оплаты скидываете мне на почту архив. Убедительная просьба писать стоимость, и РЕАЛЬНЫЙ срок исполнения. Оплата только после того как увижу результат (архив при этом остается у ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется очень сложны проект, который необходимо реализовать. Это будет портал-площадка для ПАММ инвестирования с некоторыми новшествами. Во-первых основная идея заключается в том, что необходимо прикрепить к сайту виджет, который бы отображал для вкладчиков реальное состояние ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Имеется сайт на джумле, его нужно переверстать под виртуемарт. Реально ли это? Потому что в текущем состоянии добавление товаров просто невозможно. Пишите примерные цены и сроки.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен постинг в социальных сетях. Постить будем группу в той социальной сети, в которой будете постить. Нужно комментирование тем и заметок в социальных сетях. Нужны боты в социальных сетях. Социальные сети - вконтакте, фейсбук, одноклассники. Жду.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Информационно-аналитический сайт. Сложных задач не будет. Пишите примерные цены и сроки.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно натянуть и адаптировать верстку под джумлу последней или предпоследней версии. Начать нужно уже сегодня. Предлагайте умеренные цены. Понравившимся кандилатам отправлю на почту верстку. Функционал самый стандартный, единственное - динамичное основное окно сайта на статичном фоне. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте.есть верстка, ее нужно установить (натянуть) на джумле последней или предпоследней версии. пишите цены, верстку вышлю исполнителю, функционал стандартный и достаточно простой.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Баннеры. Обычный, и слайд. Пишите примерные цены. Очень сложных элементов не будет. Наш логотип+контакты+какие-нибудь узоры/вставки.Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество. Имеется 4 дизайна. которые нужно "посадить" на BITRIX Начнем с простеньких дизайнов, один из них - в прикрепленном файле. Пишите цену за него.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек. способный отрисовать персонажа для дизайна нашего сайта - зайца. Дизайн для ювелирного сайта, поэтому желательно, чтобы исполнитель уже работал с ювелирной тематикой. Иллюстрацию нужно затем вставить в дизайн, если это не в ваших силах, ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт, дизайн есть. Никаких сложных элементов нет. Единственное - динамичное основное окно сайта. Двигается по отношению к фону. пишите примерные цены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Рерайт на легкую тему, от 90 по адвего, без ключевиков. Нужно сегодня около 6 новостей по 400-500 знаков. Жду цен. за 1000Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт и хостинг. Нужно установить сайт на хостинг, предварительно поставив джумлу. Смог бы сделать сам, нет времени. Жду адекватные предложения.Хостинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Некорректно работает один из компонентов, требуется наладить его работу. Подробности при личной переписке.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад