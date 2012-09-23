ALEX454519993

Ляшенко ALEX454519993

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копия визитки с изменениями

    $250

    Необходимо сделать сайт-визитку по примеру сайта – inecostroy.ru/ Нужен аналог этого сайта как по функционалу и схеме, так и по дизайну (частично). Слева блок ссылок, шапка сайта , под ней несколько простых ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копия сайта с изменениями

    Аналог сайта marya.ru с изменениями. Изменения будут касаться дизайна сайта, а именно иконок кнопок(нужно нарисовать другие но в таком же стиле), под слайдером слева должно быть боковое меню с категориями каталога, а в основной области ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    Здравствуйте! Требуется сделать дизайн и верстку сайта, очень схожего с сайтом http://www.marya.ru/ Прошу обратить внимание исполнителя на большой слайдер, а также на цвета )серый,белый, красный (кнопки и второстепенные элементы). По стилю сайт должен быть аналогичным, ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта.

    Цвета: золотистый,бежевый, зеленый, возможно коричневый. Фон будет представлять из себя мозаику (из ромбов,квадратиков и многоугольников неправильной формы). На этом статичном фоне будет динамичная область (основная). На ней уже будут логотип (сверху), снизу слайдер, под слайдером ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн+верстка

    $500

    Нужен дизайн и верстка сайта, по сложности как http://inteka-stroy.ru/ Пишите цену отдельно за дизайн и за верстку. Еще раз пишу сайт, который по сложности и структуре приближен к тому, что хочется получить http://inteka-stroy.ru/

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    $50

    Сверстать два макета. Результат показываете на своем хостинге, после оплаты скидываете мне на почту архив. Убедительная просьба писать стоимость, и РЕАЛЬНЫЙ срок исполнения. Оплата только после того как увижу результат (архив при этом остается у ...

    WordPress
    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для профессионала с опытом

    Имеется очень сложны проект, который необходимо реализовать. Это будет портал-площадка для ПАММ инвестирования с некоторыми новшествами. Во-первых основная идея заключается в том, что необходимо прикрепить к сайту виджет, который бы отображал для вкладчиков реальное состояние ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблемы на джумле

    Здравствуйте. Имеется сайт на джумле, его нужно переверстать под виртуемарт. Реально ли это? Потому что в текущем состоянии добавление товаров просто невозможно. Пишите примерные цены и сроки.

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Социальные сети

    Нужен постинг в социальных сетях. Постить будем группу в той социальной сети, в которой будете постить. Нужно комментирование тем и заметок в социальных сетях. Нужны боты в социальных сетях. Социальные сети - вконтакте, фейсбук, одноклассники. Жду.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натяжка+адаптация верстки под joomla

    Нужно натянуть и адаптировать верстку под джумлу последней или предпоследней версии. Начать нужно уже сегодня. Предлагайте умеренные цены. Понравившимся кандилатам отправлю на почту верстку. Функционал самый стандартный, единственное - динамичное основное окно сайта на статичном фоне. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать баннеры

    Баннеры. Обычный, и слайд. Пишите примерные цены. Очень сложных элементов не будет. Наш логотип+контакты+какие-нибудь узоры/вставки.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка (Bitrix)

    Нужен верстальщик на долгосрочное сотрудничество. Имеется 4 дизайна. которые нужно "посадить" на BITRIX Начнем с простеньких дизайнов, один из них - в прикрепленном файле. Пишите цену за него.

    Битрикс
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать персонажа

    Нужен человек. способный отрисовать персонажа для дизайна нашего сайта - зайца. Дизайн для ювелирного сайта, поэтому желательно, чтобы исполнитель уже работал с ювелирной тематикой. Иллюстрацию нужно затем вставить в дизайн, если это не в ваших силах, ...

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт.

    Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт, дизайн есть. Никаких сложных элементов нет. Единственное - динамичное основное окно сайта. Двигается по отношению к фону. пишите примерные цены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Легкий рерайтинг

    Здравствуйте. Рерайт на легкую тему, от 90 по адвего, без ключевиков. Нужно сегодня около 6 новостей по 400-500 знаков. Жду цен. за 1000

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить сайт на хостинг.

    Есть сайт и хостинг. Нужно установить сайт на хостинг, предварительно поставив джумлу. Смог бы сделать сам, нет времени. Жду адекватные предложения.

    Joomla
    Хостинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Натяжка+адаптация верстки под joomla
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Сергей адаптировал верстку для джумлы. Работаю с ним уже не первый раз, рекомендую.
Ответный отзыв
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт.
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Ответственный исполнитель, постоянно на связи. Приемлемые условия. Буду работать в дальнейшем. Делал верстку.
Ответный отзыв