Дизайн+верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок244 просмотра

Нужен дизайн и верстка сайта, по сложности как http://inteka-stroy.ru/

Пишите цену отдельно за дизайн и за верстку.

Еще раз пишу сайт, который по сложности и структуре приближен к тому, что хочется получить

http://inteka-stroy.ru/

12 лет назад
ALEX454519993
Ляшенко 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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