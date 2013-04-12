Дизайн интернет-магазина

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок246 просмотров

Необходимо разработать дизайн интернет — магазина автозапчастей.

Уровень исполнения — comfy [.] ua

Что будет необходимо сделать:

8–10 шаблонов

баннеры слайдеров

кнопки

ховеры и пр.

Много внимания будем уделять мелким деталям.

Требования к исполнителю:

- Нам нужен творец.

- Указывайте портфолио, примеры работ, где вы «креативили», а не верстали.

12 лет назад
shvedoff
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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