В данный момент в разработке находится относительно простой портал. API для него находится в последней стадии разработки. В связи с этим мы ищем двух специалистов: - программиста с опытом программирования Apps для ...
Сделать симпатичный дизайн каталога
Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy и здесь будет каталог по ширине главного меню.
Вот пример как нам нравится оформленный каталог: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop По сути надо всего лишь на одной странице расположить все категории и подкатегории.
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