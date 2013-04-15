Сделать симпатичный дизайн каталога

Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy и здесь будет каталог по ширине главного меню.

Вот пример как нам нравится оформленный каталог: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop По сути надо всего лишь на одной странице расположить все категории и подкатегории.

По цене предлагайте. Писать лучше в аську 193412748. Оплата по факту, по срока не более пары дней, по идее за день все делается легко