Сделать симпатичный дизайн каталога

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Завершен6 заявок154 просмотра

Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy и здесь будет каталог по ширине главного меню.

Вот пример как нам нравится оформленный каталог: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop По сути надо всего лишь на одной странице расположить все категории и подкатегории.

По цене предлагайте. Писать лучше в аську 193412748. Оплата по факту, по срока не более пары дней, по идее за день все делается легко

12 лет назад
vihr1985
Илья 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое Роману, очень помог с дизайном сайта, буду обращаться, все рекомендую!
Отличный заказчик. Четкие требования, своевременная оплата. Рад сотрудничать и в дальнейшем! Рекомендую для сотрудничества!!!

Заявки фрилансеров

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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