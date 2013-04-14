Дизайн страницы

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок191 просмотр

Нужен дизайн страницы.

Срок -1 день

Макет в приложении.

Стоимость - 2000 руб

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
1 день
Отличный профессионал! Учел все пожелания. Предложил несколько вариантов. Сделал все на высоком уровне! Все быстро и четко. Был всегла на связи. Спасибо, Александр!
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Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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