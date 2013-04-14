Необходимо создать дизайн (шаблон) для форума на PHPBB3 Или предложить другой форум и под него дизайн. Это должен быть полностью готовый шаблон, а не PSD! Дизайн должен быть игроков тематики ...
Дизайн страницы
Нужен дизайн страницы.
Срок -1 день
Макет в приложении.
Стоимость - 2000 руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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