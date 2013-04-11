Нужно проанализировать дизайн/юзабилити сайта ksit.ru и составить список доработок, которые приведут к увеличению звонков!
Создать дизайн простого, но стильного сайта
Доброго времени суток! Собственно сабж. Очень нравятся сайты такого характера http://www.jivosite.ru/
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