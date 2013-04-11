Шапка и логотип для форума на IPB 3

Имеется технический форум для мастеров pcworld.su

Форум посвящен мастерам по ремонту ноутбуков, компьютеров и другой техники.

1. Нужно сделать шапку для форума, оформить ее по тематике форума, что бы вписывалась в дизайн форума. Возможно использовать элементы ассоциирующиеся с ремонтом. Также нужно ее установить на форум, после одобрения. Установить правильно, с учетом разных разрешений мониторов.

Место под шапку показал во вложении.

2. Сделать логотип для форума. Логотип должен соответствовать тематике форума (ремонту), должен гармонично вписаться в шапку и сам форум.

Собственно это и есть ТЗ.

Количество попыток сделать (макетов) зависит только от Вас. Если будет все сделано хорошо с первого раза, и не будет вопросов, значит работа сделана.

Безопасная сделка.