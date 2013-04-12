Сделать элементы дизайна сайта по образцу

Здравствуйте.

Есть сайт http://kzn.ru/

Все содержимое в нем находится в блоках - тема дня, новости, интервью, внимание, приоритеты и т.д.

Нужно создать дизайн одного такого блока. Должно быть похоже, но лучше :)

Оплата сразу.

Спасибо.