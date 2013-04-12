Сделать элементы дизайна сайта по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок187 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт http://kzn.ru/

Все содержимое в нем находится в блоках - тема дня, новости, интервью, внимание, приоритеты и т.д.

Нужно создать дизайн одного такого блока. Должно быть похоже, но лучше :)

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Все прекрасно. Работа была сделана точно так как требовалось в кратчайшее время. Рекомендую.
Все прошло отлично. Было приятно работать. Буду рад сотрудничеству еще... Рекомендую!

Заявки фрилансеров

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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