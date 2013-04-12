Здравствуйте. Ищу дизайнера для доработки дизайна сайта webmath.ru Дизайн сайта меня полностью устраивает, НО из-за увеличения количества сервисов требуется нарисовать несколько дополнительных элементов и адаптировать несколько старых. Предварительность ...
Сделать элементы дизайна сайта по образцу
Здравствуйте.
Есть сайт http://kzn.ru/
Все содержимое в нем находится в блоках - тема дня, новости, интервью, внимание, приоритеты и т.д.
Нужно создать дизайн одного такого блока. Должно быть похоже, но лучше :)
Оплата сразу.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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