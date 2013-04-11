Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта, желательно в пятницу показать хотя бы черновой вариант. Дизайн несложный, часть останется от старого сайта. По стоимости не дороже 7000 руб. Оставляйте контакты ...
Требуется дизайнер сайтов
Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить создание дизайнов сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться.
Условия: заработная плата сдельная на постоянной основе или же определение объема работ в месяц и оклад. Единственный нюанс это то что иногда необходимо будет нарисованный дизайн корректировать исходя из пожеланий заказчика.
Жду Ваших предложений и цен за 1 хорошо прорисованный дизайн, уровень работ должен быть не ниже этих (на первых 2 страницах) http://pixelstyle.ru/dir/
P.S. Бюджет на дизайн по одному сайту не более 4 т.р.
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