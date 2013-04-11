Требуется дизайнер сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок595 просмотров

Требуется на постоянной основе дизайнер сайтов, в обязанности которого будет входить создание дизайнов сайтов с соблюдением 1. Пожеланий заказчика 2. Соблюдение требований к размерам макета 3. Ориентировочно представлять как этот дизайн будет верстаться.

Условия: заработная плата сдельная на постоянной основе или же определение объема работ в месяц и оклад. Единственный нюанс это то что иногда необходимо будет нарисованный дизайн корректировать исходя из пожеланий заказчика.

Жду Ваших предложений и цен за 1 хорошо прорисованный дизайн, уровень работ должен быть не ниже этих (на первых 2 страницах) http://pixelstyle.ru/dir/

P.S. Бюджет на дизайн по одному сайту не более 4 т.р.

12 лет назад
Sefirut
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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