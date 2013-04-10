Назначение сайта: представительский сайт компании, занятой в сфере производства технических средств организации дорожного движения (ограждения, барьеры, знаки, конусы дорожные и т.д.) Цель создания сайта: ознакомление с продукцией и ценовой политикой компании, продвижение ...
Дизайн страницы
Создать дизайн страницы приземления.
Макет прилагается.
Тема: Пошив оптом.
Сроки: 2 дня.
Выбранный исполнитель
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