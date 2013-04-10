Дизайн страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок139 просмотров

Создать дизайн страницы приземления.

Макет прилагается.

Тема: Пошив оптом.

Сроки: 2 дня.

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$45
2 дня
Все супер! Хороший специалист. Все сделал быстро и качественно с учетом всех пожеланий! Всегда был на связи. Евгений, спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный работодатель! Все моментально! С удовольствием продолжу сотрудничать!

Заявки фрилансеров

crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад

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