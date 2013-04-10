Дизайн сайта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка501 просмотр

Нужен дизайн сайта интернет-магазина по бижутерии

Объем работы:

- 1 уникальная (Главная)

- 8 разной степени уникальности (каталог1, каталог2, каталог3, корзина, оформление1, распродажа, контакты, подарочные сертификаты)

Подробности напишу кандидатам.

ЗЫ: в ответе на проект прошу написать фразу – "да я прочитал и понимаю, что написано в описании проекта". И напишите стоимость работы и сроки (на главную)

12 лет назад
olia_solo
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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