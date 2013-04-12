Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта компании (первая и внутренняя страницы), занимающейся изготовлением сувенирной и промо-продукции. Работаем как с большими объемами для бизнеса, так и с частными единичными заказами, соответственно сайт должен ...
Отрисовать и сверстать дизайн сайта
Информационный сайт по медицине. Примерное ТЗ в прикрепленном файле
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