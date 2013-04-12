Дизайнер интерфейсов по договор-подряду

Если Вы отличный дизайнер, который много задается вопросами интерфейсных решения для пользователя, и можете в ближайшие дни взять еще один проект, а в перспективе интересуетесь работой в штае, то у меня есть потребность в отрисовке, в том числе и технической, большого количества экранов по их прототипам и брендбуку. Основное требование к Вам: сильное портфолио и наличие возможности встречаться в Москве.