Необходимо красиво сдизайнерить структуру каталога сайта electro-com.biz для главной страницы и страницы каталога, возможно они не будут различаться. В дизайне сайта ничего менять не надо, лишь красиво структурировать имеющийся каталог. Вот это все уберется http://floomby.ru/s1/Ta5AXy ...
Дизайнер
Доброго дня!
Шукаю дизайнера, для періодичної співпраці, з хорошим портфоліо.
Важливо:
Локація - Україна.
Оплата - Приватбанк, зрізка WMR чи Яндекс Гроші.
Наявність скайпу.
Бажано - наявність пакету Київстару.
Капризних дівчаток (і хлопчиків) прошу не турбувати.
Перше замовлення:
Є проект на оцінку, про який розкажу при особистому спілкуванні.
Вкажіть:
У заявці вкажіть, якого рівня роботи скільки коштують, з посиланнями на них.
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