Нарисовать макет сайта

Подложка белая. Т.е. сайт должен быть светлым.

В шапке: слева логотип, справа контакты.

Слева категории. Их всего четыре.

И на странице товары. Товаров будет не много. Поэтому наверное, лучше сделать покрупнее их позиции.

Фото пришлю на почту. И вот такая информация по каждому товару должна быть:

Карат: 10

Размер: 13.77 x 10.65 x 8.88 мм

Цвет - светло-голубой

Качество - абсолютно чистое

Происхождение - Танзания

Форма огранки - овал

Цена - $2600

Эту информацию сделать в виде таблички. Может справа от фото, может ниже.

По цветам. Помимо белой подложки. Скорее всего лучше использовать синий цвет.