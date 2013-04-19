Нарисовать макет сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка128 просмотров

Подложка белая. Т.е. сайт должен быть светлым.

В шапке: слева логотип, справа контакты.

Слева категории. Их всего четыре.

И на странице товары. Товаров будет не много. Поэтому наверное, лучше сделать покрупнее их позиции.

Фото пришлю на почту. И вот такая информация по каждому товару должна быть:

Карат: 10

Размер: 13.77 x 10.65 x 8.88 мм

Цвет - светло-голубой

Качество - абсолютно чистое

Происхождение - Танзания

Форма огранки - овал

Цена - $2600

Эту информацию сделать в виде таблички. Может справа от фото, может ниже.

По цветам. Помимо белой подложки. Скорее всего лучше использовать синий цвет.

12 лет назад
zzakirow
Зуфар 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$120
4 дня
Работаю с Еленой уже не первый раз. Сотрудничество полностью устраивает.
Спасибо за проект!!!Побольше таких заказчиков, как Вы!!!!)))

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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