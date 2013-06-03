Необходим оригинальный дизайн,соответствующий цветовой гамме. masala.od.ua
Нарисовать макет сайта подобный kirkorov.ru
Сайт который нравится: kirkorov.ru
Цветовая гамма: Черный, белый, красный.
Стиль сайта: Гламурный
Сайт необходимо сделать на подобии kirkorov.ru (чуть ли не слизать его)
Разделы которые должны присутствовать:
1. Услуги (нужно сделать вниз-падающим списком)
1.1 Наращивание ногтей
1.2 Дизайн ногтей
1.3 Шеллак
1.4 Покрытие Shellac
1.5 Наращивание ресниц
2. Прайс-лист
3. Галлерея
4. Контакты
5. О нас
Большой баннер на главной будет меняться/листаться с помощью jquery. На месте где должены быть баннера должны быть яркие картинки:
1. Красивые ногти на руках
2. Красивые и стильные ногти на ногах
3. Красивые ресницы достаточно длиные
На остальных страничках должно также быть место для баннера но не слишком высокого где то 120 пискелей
Выбранный исполнитель
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