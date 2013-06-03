Нарисовать макет сайта подобный kirkorov.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок223 просмотра

Сайт который нравится: kirkorov.ru

Цветовая гамма: Черный, белый, красный.

Стиль сайта: Гламурный

Сайт необходимо сделать на подобии kirkorov.ru (чуть ли не слизать его)

Разделы которые должны присутствовать:

1. Услуги (нужно сделать вниз-падающим списком)

1.1 Наращивание ногтей

1.2 Дизайн ногтей

1.3 Шеллак

1.4 Покрытие Shellac

1.5 Наращивание ресниц

2. Прайс-лист

3. Галлерея

4. Контакты

5. О нас

Большой баннер на главной будет меняться/листаться с помощью jquery. На месте где должены быть баннера должны быть яркие картинки:

1. Красивые ногти на руках

2. Красивые и стильные ногти на ногах

3. Красивые ресницы достаточно длиные

На остальных страничках должно также быть место для баннера но не слишком высокого где то 120 пискелей

jQuery
12 лет назад
peresign
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mesniankinav
Василиса 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Все отлично и хорошо. Спасибо
Отличный заказчик! Четко поставленное т/з!

Заявки фрилансеров

mesniankinav
Василиса 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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