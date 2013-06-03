Нарисовать макет сайта подобный kirkorov.ru

Сайт который нравится: kirkorov.ru

Цветовая гамма: Черный, белый, красный.

Стиль сайта: Гламурный

Сайт необходимо сделать на подобии kirkorov.ru (чуть ли не слизать его)

Разделы которые должны присутствовать:

1. Услуги (нужно сделать вниз-падающим списком)

1.1 Наращивание ногтей

1.2 Дизайн ногтей

1.3 Шеллак

1.4 Покрытие Shellac

1.5 Наращивание ресниц

2. Прайс-лист

3. Галлерея

4. Контакты

5. О нас

Большой баннер на главной будет меняться/листаться с помощью jquery. На месте где должены быть баннера должны быть яркие картинки:

1. Красивые ногти на руках

2. Красивые и стильные ногти на ногах

3. Красивые ресницы достаточно длиные

На остальных страничках должно также быть место для баннера но не слишком высокого где то 120 пискелей