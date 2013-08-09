mesniankinav

Василиса mesniankinav

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов, разработка Landing Page

Обо мне

Рада приветствовать Вас! мой сайт http://dizainvasilisa.tilda.ws/
Разработка дизайна карточек для маркетплейсов wildberries, ozon, яндекс маркет http://dizainvasilisa.tilda.ws/2
Если вам понравился мой уровень работ и вы готовы начать с дизайна сайта то пожалуйста для оперативной связи намного удобнее будет обсудить в вк https://vk.com/mesniankinav123456 или в телеграмме @vasilisa231 или в ватсап 89511449994. Поэтому огромная просьба, пишите сразу по данным адресам!
Меня зовут Василиса. Имею художественное и техническое высшее образование.
Профессионально занимаюсь дизайном и рекламой с 2005 года.
Создаю уникальный, живой, продающий дизайн сайтов, лендингов
Мой номер 89511449994 осторожно! От моего имени звонит мошенница! Мой номер только этот!
Точная цена после обсуждения т/з
Мои фишки:
*работаю в фотошопе;
•все проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне);
•уникальный дизайн любой сложности с чистого листа — PSD (1 законченный вариант);
•редизайн;
•дизайн Landing Page;
*воплощение в жизнь всех Ваших пожеланий;

Мои гарантии:
*сроки от 2 дней
*отчет сроков начала работ с момента предоплаты
*организованный подход в работе;
*работа строго по ТЗ(брифу);
*конкурентные цены;
*обсуждение проекта письменно Только по электронной почте или в переписке на фрилансе. Только так я смогу подтвердить, что сделанное в итоге - не моя фантазия, а желание клиента.

Порядок оплаты:
*возможна работа по договору с юридическим лицом, через «Fairplay», авторизированные кошельки в электронных системах.
* предоплата 50%
*оригиналы (исходники) отдаю после полной оплаты в конце проекта
Предоплата не возвращается, так как есть тз и правки
Сроки до 7 дней на работу. Время примерное +- пару дней
Что я не делаю:
•Не принимаю участие в конкурсах;
•Доработки чужого дизайна;
•Сомнительные проекты.

Связь со мной:
https://vk.com/id23615497 (для оперативной связи)
Skype: mesniankinav1

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Sergey-S
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Отличный дизайнер! Создала макет сайта на высшем уровне. Исправления и корректировки все учтены и даже более. Рекомендую как действительно серьезного специалиста!
Приятно было работать! Приличный, пунктуальный, порядочный заказчик, с такими людьми очень приятно работать.Так же - своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
paveld76
Павел 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн страницы
Работа выполнена на отлично. Все пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, своевременная оплата, правильно поставленное т/з!!!
Ответный отзыв
CapitalStars
Вася 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо Василиса. Замечательная работа. Все сделано красиво и стильно. Рекомендую заказчикм
Отличный заказчик! Четко поставленное т/з!
Ответный отзыв
Unkas31
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Плакат А4
Благодарю Василису за отличную работу! Обращаюсь к ней уже неоднократно и всегда все выполняется в срок и качественно по приемлемой цене!
Отличный заказчик! Четко поставленное т/з!
Ответный отзыв
aist11
Игорь 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработка дизайна 3x Landing Page
Была поставлена задача сделать 3 лейдинга производственной компании. В дизайне необходимо было совместить представительность и официальность с современностью и удобством для клиентов. У нас действительно были высокие требования к стилю и вкусу исполнителя. Василиса с первого раза услышала все наши "хочу" и выполнила дизайн, по нашему мнению, лучшим образом. В процессе работы только положительные эмоции. Спасибо!
Отличный заказчик! Четко поставленное т/з!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов