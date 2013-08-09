Обо мне
Рада приветствовать Вас! мой сайт http://dizainvasilisa.tilda.ws/
Разработка дизайна карточек для маркетплейсов wildberries, ozon, яндекс маркет http://dizainvasilisa.tilda.ws/2
Если вам понравился мой уровень работ и вы готовы начать с дизайна сайта то пожалуйста для оперативной связи намного удобнее будет обсудить в вк https://vk.com/mesniankinav123456 или в телеграмме @vasilisa231 или в ватсап 89511449994. Поэтому огромная просьба, пишите сразу по данным адресам!
Меня зовут Василиса. Имею художественное и техническое высшее образование.
Профессионально занимаюсь дизайном и рекламой с 2005 года.
Создаю уникальный, живой, продающий дизайн сайтов, лендингов
Мой номер 89511449994 осторожно! От моего имени звонит мошенница! Мой номер только этот!
Точная цена после обсуждения т/з
Мои фишки:
*работаю в фотошопе;
•все проекты «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне);
•уникальный дизайн любой сложности с чистого листа — PSD (1 законченный вариант);
•редизайн;
•дизайн Landing Page;
*воплощение в жизнь всех Ваших пожеланий;
Мои гарантии:
*сроки от 2 дней
*отчет сроков начала работ с момента предоплаты
*организованный подход в работе;
*работа строго по ТЗ(брифу);
*конкурентные цены;
*обсуждение проекта письменно Только по электронной почте или в переписке на фрилансе. Только так я смогу подтвердить, что сделанное в итоге - не моя фантазия, а желание клиента.
Порядок оплаты:
*возможна работа по договору с юридическим лицом, через «Fairplay», авторизированные кошельки в электронных системах.
* предоплата 50%
*оригиналы (исходники) отдаю после полной оплаты в конце проекта
Предоплата не возвращается, так как есть тз и правки
Сроки до 7 дней на работу. Время примерное +- пару дней
Что я не делаю:
•Не принимаю участие в конкурсах;
•Доработки чужого дизайна;
•Сомнительные проекты.
Связь со мной:
https://vk.com/id23615497 (для оперативной связи)
Skype: mesniankinav1
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