Плакат А4

$50
Дизайн продукцииЗавершен1 заявка105 просмотров
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Необходимо разработать дизайн-макет плаката-афиши А4 на мероприятие.

10 лет назад
Unkas31
Антон 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mesniankinav
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$30
2 дня
Благодарю Василису за отличную работу! Обращаюсь к ней уже неоднократно и всегда все выполняется в срок и качественно по приемлемой цене!
Отличный заказчик! Четко поставленное т/з!
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